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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Сток Сити
Рединг - Сток Сити: обзор матча 07 ноября 2020
Рединг
07.11.2020, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 3
Завершен
Сток Сити
23'
Т. Кэмбелл
35'
С. Флетчер
90+5'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Сток Сити
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Д. Браун
86'
Желтая карточка
Д. МакКлин
82'
Замена
Д. Браун
️️️️
Т. Кэмбелл
Замена
S. Aluko
️️️️
Э. Идом
74'
72'
Замена
Н. Коллинс
️️️️
С. Флетчер
Замена
М. Олисе
️️️️
T. Esteves
63'
Замена
S. Baldock
️️️️
Г. Пушкаш
63'
46'
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
Н. Пауэлл
35'
ГОЛ! 0:2!
С. Флетчер
Пас отдал
Т. Смит
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кэмбелл
4'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
17
Майкл Олисе
ЦП
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-4-3
1
Кабрал
3
Ричардс
5
Моррисон
17
Идом
29
Лорент
4
Риномхота
30
Семеду
19
47
Пушкаш
19
Жоао
19
4-4-2
1
Ганн
2
Смит
23
Батт
3
Фокс
15
Суттар
12
25
Пауэлл
15
Томпсон
16
МакКлин
23
Кэмбелл
26
Флетчер
17
Идом
23
23
17
Идом
19
17
Олисе
17
Олисе
19
47
Пушкаш
9
9
47
Пушкаш
26
Флетчер
22
Коллинс
22
Коллинс
26
Флетчер
25
Пауэлл
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
25
Пауэлл
23
Кэмбелл
18
Браун
18
Браун
23
Кэмбелл
Остались в запасе
Рединг
Сток Сити
27
Теннай Уотсон
ПЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Рединг - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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