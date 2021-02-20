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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Лутон Таун
Сток Сити - Лутон Таун: обзор матча 20 февраля 2021
Сток Сити
20.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 0
Завершен
Лутон Таун
20'
Н. Пауэлл
63'
Н. Пауэлл
78'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Лутон Таун
83'
Замена
Э. Адебайо
️️️️
Д. Коллинс
83'
Замена
Д. Монкур
️️️️
Г. Корник
83'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
M. Cranie
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Флетчер
80'
ГОЛ! 3:0!
С. Флетчер
Пас отдал
С. Клукас
78'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Д. Браун
74'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. Тимон
74'
67'
Замена
Д. Моррел
️️️️
Д. Бри
67'
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
П. Мпанцу
Замена
J. Mikel Obi
️️️️
Н. Пауэлл
64'
Замена
С. Клукас
️️️️
Д. Томпсон
64'
ГОЛ! 2:0!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Д. Аллен
63'
47'
Желтая карточка
Г. Ри
31'
Желтая карточка
Д. Коллинс
ГОЛ! 1:0!
Н. Пауэлл
Пас отдал
С. Флетчер
20'
Желтая карточка
Д. Браун
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
16
Глен Ри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
3-2-3-2
1
Ганн
15
Суттар
23
Батт
14
Тимон
30
Норрингтон-Дэвис
2
Смит
25
Пауэлл
7
Аллен
15
Томпсон
26
Флетчер
18
Браун
4-1-2-1-2
21
Слуга
15
Брэдли
15
Поттс
14
Бри
2
8
Дьюсбери-Холл
16
Ри
17
Мпанцу
18
Кларк
17
Коллинс
23
Корник
18
Браун
47
Кларк
47
Кларк
18
Браун
25
Пауэлл
12
12
25
Пауэлл
14
Тимон
16
МакКлин
16
МакКлин
14
Тимон
15
Томпсон
6
Клукас
6
Клукас
15
Томпсон
26
Флетчер
19
Воукс
19
Воукс
26
Флетчер
14
Бри
16
Моррел
16
Моррел
14
Бри
17
Коллинс
45
Адебайо
45
Адебайо
17
Коллинс
17
Мпанцу
8
Танниклифф
8
Танниклифф
17
Мпанцу
23
Корник
20
Монкур
20
Монкур
23
Корник
2
14
Хилтон
14
Хилтон
2
Остались в запасе
Сток Сити
Лутон Таун
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
8
Люк Берри
ЦП
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
1
Джеймс Ши
ВР
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
Остались в запасе
8
Люк Берри
ЦП
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
1
Джеймс Ши
ВР
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Сток Сити - Лутон Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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