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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Брентфорд
Сток Сити - Брентфорд: обзор матча 24 октября 2020
Сток Сити
24.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
3 : 2
Завершен
Брентфорд
9'
С. Флетчер
35'
Д. МакКлин
59'
Т. Кэмбелл
70'
М. Форсс
90+1'
М. Форсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Брентфорд
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
М. Форсс
Желтая карточка
Т. Окли-Бут
88'
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
Д. Браун
87'
Желтая карточка
С. Флетчер
81'
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Флетчер
81'
Замена
Д. Тимон
️️️️
Т. Кэмбелл
73'
70'
ГОЛ! 3:1!
М. Форсс
64'
Замена
М. Форсс
️️️️
В. Янельт
ГОЛ! 3:0!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
Д. МакКлин
59'
46'
Замена
М. Йенсен
️️️️
М. Серенсен
46'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
С. Годдос
40'
Желтая карточка
А. Тони
ГОЛ! 2:0!
Д. МакКлин
Пас отдал
Т. Кэмбелл
35'
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Т. Кэмбелл
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
6
Фредрик Хаммар
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
4-3-3
17
Дэвис
15
Суттар
22
Коллинс
17
Честер
2
Смит
12
15
Томпсон
16
МакКлин
23
Кэмбелл
26
Флетчер
18
Браун
3-3-1-2-1
1
Райя
5
Гуд
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Дальсгаард
27
Янельт
3
Генри
10
Да Силва
7
Каньос
7
Годдос
17
Тони
23
Кэмбелл
14
Тимон
14
Тимон
23
Кэмбелл
18
Браун
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
18
Браун
26
Флетчер
19
Воукс
19
Воукс
26
Флетчер
7
Годдос
19
Мбемо
19
Мбемо
7
Годдос
27
Янельт
88
Форсс
88
Форсс
27
Янельт
22
Серенсен
8
Йенсен
8
Йенсен
22
Серенсен
Остались в запасе
Сток Сити
Брентфорд
1
Ангус Ганн
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
6
Фредрик Хаммар
ОП
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Остались в запасе
6
Фредрик Хаммар
ОП
24
Тарик Фосу
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Сток Сити - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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