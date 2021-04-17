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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Престон
Сток Сити - Престон: обзор матча 17 апреля 2021
Сток Сити
17.04.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Престон
Замена
Д. Батт
️️️️
Д. Тимон
89'
Красная карточка
Г. Суттар
87'
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Флетчер
79'
76'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Ч. Эванс
76'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Э. Риис
Замена
Д. Томпсон
️️️️
С. Клукас
74'
Замена
Д. Браун
️️️️
C. Norton
74'
Желтая карточка
С. Клукас
67'
62'
Желтая карточка
Р. Ледсон
Желтая карточка
Д. Честер
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
44
Christian Norton
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
43
Kieran Coates
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Том Бейлисс
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
3-2-3-2
17
Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
17
Честер
14
Тимон
15
Суттар
2
Смит
6
Клукас
12
25
Пауэлл
26
Флетчер
44
4-4-2
1
Иверсен
4
ван ден Берг
16
Хьюз
14
Стори
8
Каннингэм
8
Брауне
4
Ледсон
29
Баркуйзен
8
Уайтмэн
17
Риис
17
Эванс
14
Тимон
23
Батт
23
Батт
14
Тимон
6
Клукас
15
Томпсон
15
Томпсон
6
Клукас
44
18
Браун
18
Браун
44
26
Флетчер
19
Воукс
19
Воукс
26
Флетчер
17
Эванс
44
Поттс
44
Поттс
17
Эванс
17
Риис
24
Магуайр
24
Магуайр
17
Риис
Остались в запасе
Сток Сити
Престон
43
Kieran Coates
ЦФ
39
Рабби Матондо
ПВ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
1
Ангус Ганн
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
43
Kieran Coates
ЦФ
39
Рабби Матондо
ПВ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
1
Ангус Ганн
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
Остались в запасе
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Том Бейлисс
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Сток Сити - Престон
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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