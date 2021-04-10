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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Сток Сити
Бирмингем Сити - Сток Сити: обзор матча 10 апреля 2021
Бирмингем Сити
10.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
41
Amari Miller
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
43
Kieran Coates
ЦФ
44
Christian Norton
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-3-2-2
13
Этеридж
4
Робертс
24
Педерсен
2
Колен
3
Седдон
26
Суньич
6
Дин
20
Гарднер
17
Леко
10
Юткевич
10
Халилович
3-2-3-2
17
Дэвис
15
Суттар
23
Батт
17
Честер
2
Смит
30
Норрингтон-Дэвис
12
15
Томпсон
25
Пауэлл
26
Флетчер
18
Браун
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Сток Сити
8
Райли МакГри
ЦП
41
Amari Miller
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
43
Kieran Coates
ЦФ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
44
Christian Norton
ЦФ
1
Ангус Ганн
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
8
Райли МакГри
ЦП
41
Amari Miller
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Остались в запасе
43
Kieran Coates
ЦФ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
44
Christian Norton
ЦФ
1
Ангус Ганн
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Бирмингем Сити - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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