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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Бирмингем Сити
Сток Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 04 октября 2020
Сток Сити
04.10.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
86'
Н. Пауэлл
65'
Х. Дин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Бирмингем Сити
87'
Желтая карточка
A. Clayton
87'
Замена
С. Хоган
️️️️
Л. Юткевич
ГОЛ! 1:1!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Т. Кэмбелл
86'
Желтая карточка
С. Клукас
85'
Желтая карточка
М. Фокс
83'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. Тимон
81'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
L. Gregory
72'
72'
Замена
М. Робертс
️️️️
Ж. Бела
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Т. Окли-Бут
72'
65'
ГОЛ! 0:1!
Х. Дин
Пас отдал
М. Колен
62'
Замена
Д. Кроули
️️️️
Д. Тораль
Желтая карточка
Д. Честер
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Adam Clayton
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
7
Дэн Кроули
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-2-3-2
17
Дэвис
17
Честер
3
Фокс
14
Тимон
15
Суттар
2
Смит
35
Окли-Бут
12
6
Клукас
26
Флетчер
19
4-1-3-2
13
Этеридж
6
Дин
32
Фрэнд
24
Педерсен
2
Колен
26
Суньич
8
21
Тораль
10
Санчес
10
Юткевич
91
Бела
14
Тимон
16
МакКлин
16
МакКлин
14
Тимон
19
25
Пауэлл
25
Пауэлл
19
35
Окли-Бут
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
35
Окли-Бут
91
Бела
4
Робертс
4
Робертс
91
Бела
21
Тораль
7
Кроули
7
Кроули
21
Тораль
10
Юткевич
25
Хоган
25
Хоган
10
Юткевич
Остались в запасе
Сток Сити
Бирмингем Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Сток Сити - Бирмингем Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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