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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Рединг
Сток Сити - Рединг: обзор матча 06 февраля 2021
Сток Сити
06.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 0
Завершен
Рединг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Рединг
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Флетчер
89'
88'
Замена
S. Aluko
️️️️
М. Олисе
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Д. Аллен
87'
Желтая карточка
Д. Браун
86'
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Кларк
83'
Желтая карточка
Д. Батт
64'
60'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Д. Свифт
Желтая карточка
Д. МакКлин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
4-4-1-1
1
Ганн
15
Суттар
23
Батт
3
Фокс
22
Коллинс
7
Аллен
6
Клукас
16
МакКлин
12
47
Кларк
26
Флетчер
4-5-1
1
Кабрал
12
Холмс
26
Макинтайр
5
Моррисон
3
Ричардс
29
Лорент
4
Риномхота
17
Олисе
8
Свифт
14
Эджария
19
Жоао
7
Аллен
24
Кузинс
24
Кузинс
7
Аллен
47
Кларк
18
Браун
18
Браун
47
Кларк
26
Флетчер
19
Воукс
19
Воукс
26
Флетчер
17
Олисе
23
23
17
Олисе
8
Свифт
11
Мейте
11
Мейте
8
Свифт
Остались в запасе
Сток Сити
Рединг
39
Рабби Матондо
ПВ
39
Джозеф Барсик
ВР
2
Том Смит
ПЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
39
Рабби Матондо
ПВ
39
Джозеф Барсик
ВР
2
Том Смит
ПЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Сток Сити - Рединг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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