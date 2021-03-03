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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Суонси
Сток Сити - Суонси: обзор матча 03 марта 2021
Сток Сити
03.03.2021, среда, 23:15
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 2
Завершен
Суонси
6'
Н. Пауэлл
19'
К. Робертс
90+6'
А. Айю (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Суонси
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Айю
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Н. Пауэлл
86'
71'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
70'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Лоу
Замена
Д. Кларк
️️️️
Д. Батт
46'
19'
ГОЛ! 1:1!
К. Робертс
Пас отдал
Р. Мэннинг
ГОЛ! 1:0!
Н. Пауэлл
Пас отдал
С. Флетчер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
44
Christian Norton
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
8
Оливер Купер
АП
17
Пол Арриола
ПВ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
3-2-3-2
1
Ганн
30
Норрингтон-Дэвис
23
Батт
17
Честер
15
Суттар
2
Смит
12
7
Аллен
25
Пауэлл
26
Флетчер
18
Браун
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
5
Кабанго
6
Гехи
26
Ноутон
3
Мэннинг
8
Смит
4
Фултон
6
Гримес
24
Айю
9
Лоу
23
Батт
47
Кларк
47
Кларк
23
Батт
25
Пауэлл
15
Томпсон
15
Томпсон
25
Пауэлл
9
Лоу
14
Хурихейн
14
Хурихейн
9
Лоу
Остались в запасе
Сток Сити
Суонси
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
44
Christian Norton
ЦФ
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
8
Оливер Купер
АП
23
Кирон Фримен
ПЗ
17
Пол Арриола
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
44
Christian Norton
ЦФ
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
23
Кирон Фримен
ПЗ
17
Пол Арриола
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Сток Сити - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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