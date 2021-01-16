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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Сток Сити
Блэкберн - Сток Сити: обзор матча 16 января 2021
Блэкберн
16.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
76'
Д. Бакли
38'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Сток Сити
83'
Замена
Д. Батт
️️️️
Р. Матондо
83'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Д. Аллен
79'
Красная карточка
Д. Честер
ГОЛ! 1:1!
Д. Бакли
76'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Б. Дак
72'
71'
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
Замена
Л. Холтби
️️️️
Л. Трэвис
64'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
С. Галлахер
61'
61'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Н. Пауэлл
48'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Замена
J. Davenport
️️️️
Б. Джонсон
46'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Ротуэлл
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Д. Томпсон
Желтая карточка
Л. Трэвис
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
23
Брэдли Дак
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
19
Jacob Davenport
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-4-1-2
1
Камински
30
Дуглас
4
Брэнтуэйт
24
Ньямб
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
4
Джонсон
27
Трэвис
10
Эллиот
10
Армстронг
23
Дак
4-4-1-1
39
Барсик
15
Суттар
22
Коллинс
17
Честер
30
Норрингтон-Дэвис
25
Пауэлл
15
Томпсон
12
7
Аллен
39
Матондо
18
Браун
Галлахер
22
Бреретон
22
Бреретон
Галлахер
4
Джонсон
19
19
4
Джонсон
23
Дак
6
Бакли
6
Бакли
23
Дак
27
Трэвис
90
Холтби
90
Холтби
27
Трэвис
7
Ротуэлл
20
Галлахер
20
Галлахер
7
Ротуэлл
25
Пауэлл
47
Кларк
47
Кларк
25
Пауэлл
39
Матондо
23
Батт
23
Батт
39
Матондо
7
Аллен
24
Кузинс
24
Кузинс
7
Аллен
Остались в запасе
Блэкберн
Сток Сити
1
Эйнсли Пирс
ВР
28
Том Трибулл
ОП
19
Stewart Downing
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
28
Том Трибулл
ОП
19
Stewart Downing
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Блэкберн - Сток Сити
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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