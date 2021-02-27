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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Сток Сити
Брентфорд - Сток Сити: обзор матча 27 февраля 2021
Брентфорд
27.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
56'
В. Янельт
79'
А. Тони
1'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Сток Сити
Замена
Э. Маркондес
️️️️
С. Годдос
85'
82'
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Браун
82'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Д. Честер
ГОЛ! 2:1!
А. Тони
Пас отдал
Б. Мбемо
79'
Замена
К. Нергор
️️️️
В. Янельт
77'
68'
Желтая карточка
Д. Аллен
Замена
С. Каньос
️️️️
Т. Фосу
59'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Д. Да Силва
59'
ГОЛ! 1:1!
В. Янельт
56'
46'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Д. Томпсон
46'
Замена
Д. Тимон
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
35'
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
25'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Желтая карточка
Д. Да Силва
18'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Браун
Пас отдал
Т. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Райя
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Дальсгаард
27
Янельт
10
Да Силва
24
Фосу
7
Годдос
19
Мбемо
23
Рид
17
Тони
3-2-4-1
1
Ганн
15
Суттар
23
Батт
17
Честер
2
Смит
30
Норрингтон-Дэвис
7
Аллен
15
Томпсон
25
Пауэлл
12
18
Браун
24
Фосу
7
Каньос
7
Каньос
24
Фосу
10
Да Силва
8
Йенсен
8
Йенсен
10
Да Силва
7
Годдос
10
Маркондес
10
Маркондес
7
Годдос
27
Янельт
23
Нергор
23
Нергор
27
Янельт
17
Честер
47
Кларк
47
Кларк
17
Честер
30
Норрингтон-Дэвис
14
Тимон
14
Тимон
30
Норрингтон-Дэвис
15
Томпсон
24
Кузинс
24
Кузинс
15
Томпсон
18
Браун
19
Воукс
19
Воукс
18
Браун
Остались в запасе
Брентфорд
Сток Сити
2
Мадс Бидструп
ЦП
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
17
Адам Дэвис
ВР
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
2
Мадс Бидструп
ЦП
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
Остались в запасе
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
17
Адам Дэвис
ВР
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Брентфорд - Сток Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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