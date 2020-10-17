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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Сток Сити
Лутон Таун - Сток Сити: обзор матча 17 октября 2020
Лутон Таун
17.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 2
Завершен
Сток Сити
46'
С. Флетчер
55'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Сток Сити
86'
Замена
L. Gregory
️️️️
С. Флетчер
Замена
Д. Монкур
️️️️
Л. Берри
75'
74'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Н. Пауэлл
Замена
Д. Моррел
️️️️
E. Lee
67'
Замена
Д. Кларк
️️️️
M. Cranie
67'
61'
Замена
Д. Браун
️️️️
Т. Кэмбелл
55'
ГОЛ! 0:2!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Н. Коллинс
46'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Т. Кэмбелл
33'
Желтая карточка
Д. Батт
Желтая карточка
П. Мпанцу
25'
20'
Желтая карточка
А. Дэвис
Желтая карточка
Д. Хилтон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
4-3-3
21
Слуга
30
Норрингтон-Дэвис
5
Пирсон
15
Брэдли
2
8
Берри
17
Мпанцу
16
Ри
18
14
Хилтон
23
Корник
3-2-3-2
17
Дэвис
14
Тимон
23
Батт
22
Коллинс
2
Смит
15
Суттар
25
Пауэлл
12
6
Клукас
26
Флетчер
23
Кэмбелл
18
16
Моррел
16
Моррел
18
2
18
Кларк
18
Кларк
2
8
Берри
20
Монкур
20
Монкур
8
Берри
25
Пауэлл
15
Томпсон
15
Томпсон
25
Пауэлл
26
Флетчер
19
19
26
Флетчер
23
Кэмбелл
18
Браун
18
Браун
23
Кэмбелл
Остались в запасе
Лутон Таун
Сток Сити
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Лутон Таун - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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