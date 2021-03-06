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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Уиком Уондерерс
Сток Сити - Уиком Уондерерс: обзор матча 06 марта 2021
Сток Сити
06.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
64'
Р. Норрингтон-Дэвис
69'
Г. Суттар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Уиком Уондерерс
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Н. Пауэлл
86'
85'
Замена
N. Ofoborh
️️️️
Д. Найт
80'
Замена
С. Кашкет
️️️️
А. Мускве
80'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
У. Икпеазу
79'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Желтая карточка
Д. Честер
76'
74'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Уилер
73'
Замена
Д. Хорган
️️️️
Г. МакКлири
ГОЛ! 2:0!
Г. Суттар
Пас отдал
Д. Кларк
69'
ГОЛ! 1:0!
Р. Норрингтон-Дэвис
Пас отдал
С. Флетчер
64'
59'
Желтая карточка
Д. Найт
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
Д. Браун
55'
Желтая карточка
Д. Кларк
54'
Желтая карточка
Н. Пауэлл
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
15
Доминик Гейп
ОП
6
Кертис Томпсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
4-3-1-2
1
Ганн
15
Суттар
30
Норрингтон-Дэвис
17
Честер
2
Смит
12
7
Аллен
25
Пауэлл
47
Кларк
26
Флетчер
18
Браун
3-2-2-1-2
13
Стокдейл
20
Найт
17
Тафазолли
26
МакКарти
26
Стюарт
3
Якобсон
7
Уилер
12
МакКлири
9
Мехмети
15
Мускве
9
Икпеазу
18
Браун
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
18
Браун
25
Пауэлл
15
Томпсон
15
Томпсон
25
Пауэлл
20
Найт
10
10
20
Найт
7
Уилер
44
Оньединма
44
Оньединма
7
Уилер
15
Мускве
20
Кашкет
20
Кашкет
15
Мускве
9
Икпеазу
20
Акинфенва
20
Акинфенва
9
Икпеазу
12
МакКлири
7
Хорган
7
Хорган
12
МакКлири
Остались в запасе
Сток Сити
Уиком Уондерерс
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Джек Гриммер
ПП
6
Кертис Томпсон
ЦП
15
Доминик Гейп
ОП
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Джек Гриммер
ПП
6
Кертис Томпсон
ЦП
15
Доминик Гейп
ОП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Сток Сити - Уиком Уондерерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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