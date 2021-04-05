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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Миллуолл
Сток Сити - Миллуолл: обзор матча 05 апреля 2021
Сток Сити
05.04.2021, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 2
Завершен
Миллуолл
41'
Д. Браун
36'
М. Уоллес
71'
М. Беннетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Миллуолл
90'
+4
Желтая карточка
М. Уоллес
90'
+1
Замена
М. Ромео
️️️️
Д. МакНамара
90'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Д. Уоллес
Замена
С. Воукс
️️️️
Т. Смит
85'
82'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
М. Беннетт
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. Томпсон
75'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Д. Батт
75'
71'
ГОЛ! 1:2!
М. Беннетт
Пас отдал
Д. Уоллес
Замена
С. Клукас
️️️️
Д. Браун
70'
46'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
К. Зохоре
ГОЛ! 1:1!
Д. Браун
41'
Желтая карточка
Д. Батт
37'
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Уоллес
Пас отдал
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
43
Kieran Coates
ЦФ
44
Christian Norton
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
3-2-3-2
17
Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
17
Честер
23
Батт
15
Суттар
2
Смит
25
Пауэлл
12
15
Томпсон
26
Флетчер
18
Браун
3-2-2-2
33
Биалковски
12
Эванс
2
Мэлони
3
Уоллес
20
МакНамара
15
16
Митчелл
17
Уоллес
10
Беннетт
7
Зохоре
23
Батт
39
Матондо
39
Матондо
23
Батт
18
Браун
6
Клукас
6
Клукас
18
Браун
15
Томпсон
16
МакКлин
16
МакКлин
15
Томпсон
2
Смит
19
Воукс
19
Воукс
2
Смит
20
МакНамара
2
Ромео
2
Ромео
20
МакНамара
7
Зохоре
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
7
Зохоре
17
Уоллес
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
17
Уоллес
10
Беннетт
10
Бедварссон
10
Бедварссон
10
Беннетт
Остались в запасе
Сток Сити
Миллуолл
43
Kieran Coates
ЦФ
44
Christian Norton
ЦФ
39
Джозеф Барсик
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
34
Фрэнк Филдинг
ВР
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
Остались в запасе
43
Kieran Coates
ЦФ
44
Christian Norton
ЦФ
39
Джозеф Барсик
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Сток Сити - Миллуолл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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