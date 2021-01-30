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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
Хаддерсфилд Таун - Сток Сити: обзор матча 30 января 2021
Хаддерсфилд Таун
30.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
5'
Пипа
24'
С. Флетчер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
90'
+4
Желтая карточка
J. Mikel Obi
Замена
А. Притчард
️️️️
И. Мбенза
85'
71'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Д. Кларк
Замена
Д. Холмс
️️️️
Р. Ааронс
59'
58'
Замена
Д. Браун
️️️️
С. Флетчер
45'
+3
Красная карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
24'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Флетчер
ГОЛ! 1:0!
Пипа
Пас отдал
И. Мбенза
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
11
Kieran Phillips
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-4-2
1
Шофилд
15
Тоффоло
36
Кио
23
Сарр
2
Пипа
7
Бакуна
17
Ааронс
7
Мбенза
27
О'Брайен
22
Кэмпбелл
50
4-4-1-1
1
Ганн
15
Суттар
17
Честер
22
Коллинс
30
Норрингтон-Дэвис
12
7
Аллен
16
МакКлин
15
Томпсон
47
Кларк
26
Флетчер
7
Мбенза
10
Притчард
10
Притчард
7
Мбенза
17
Ааронс
14
Холмс
14
Холмс
17
Ааронс
47
Кларк
24
Кузинс
24
Кузинс
47
Кларк
26
Флетчер
18
Браун
18
Браун
26
Флетчер
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Сток Сити
11
Kieran Phillips
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
39
Джозеф Барсик
ВР
2
Том Смит
ПЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
11
Kieran Phillips
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
2
Том Смит
ПЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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