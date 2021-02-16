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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Сток Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 16 февраля 2021
Сток Сити
16.02.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
83'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Д. Аллен
89'
Замена
J. Mikel Obi
️️️️
С. Флетчер
89'
88'
Замена
Д. Виндасс
️️️️
О. Урогиде
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Г. Суттар
83'
Замена
С. Клукас
️️️️
Д. Томпсон
77'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Д. МакКлин
77'
66'
Замена
Э. Качунга
️️️️
Д. Роудс
65'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Ш. Данкли
41'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
Замена
Д. Тимон
️️️️
М. Фокс
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
4-4-2
1
Ганн
15
Суттар
23
Батт
3
Фокс
2
Смит
7
Аллен
25
Пауэлл
16
МакКлин
15
Томпсон
18
Браун
26
Флетчер
3-3-4
27
Вествуд
22
Данкли
13
Патерсон
12
Лис
5
Хатчинсон
29
Шоу
3
Урогиде
3
Рич
7
29
Роудс
10
Беннэн
16
МакКлин
47
Кларк
47
Кларк
16
МакКлин
3
Фокс
14
Тимон
14
Тимон
3
Фокс
15
Томпсон
6
Клукас
6
Клукас
15
Томпсон
7
Аллен
24
Кузинс
24
Кузинс
7
Аллен
26
Флетчер
12
12
26
Флетчер
22
Данкли
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
22
Данкли
3
Урогиде
10
Виндасс
10
Виндасс
3
Урогиде
29
Роудс
10
Качунга
10
Качунга
29
Роудс
Остались в запасе
Сток Сити
Шеффилд Уэнсдэй
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
24
Isaiah Brown
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Сток Сити - Шеффилд Уэнсдэй
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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