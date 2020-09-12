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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Сток Сити
Миллуолл - Сток Сити: обзор матча 12 сентября 2020
Миллуолл
12.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Сток Сити
90'
Желтая карточка
Д. Браун
86'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Н. Пауэлл
Замена
М. Уоллес
️️️️
С. Мэлони
82'
78'
Замена
Д. Браун
️️️️
С. Воукс
64'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Т. Кэмбелл
Замена
К. Мэхони
️️️️
М. Беннетт
64'
Замена
M. Smith
️️️️
Й. Бедварссон
64'
Желтая карточка
B. Thompson
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Миллуолл
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
4-2-4
33
Биалковски
4
Хатчинсон
5
Купер
2
Мэлони
15
17
Уоллес
6
Уилльямс
10
Беннетт
18
Леонард
8
10
Бедварссон
3-2-3-2
17
Дэвис
23
Батт
17
Честер
4
Мартинс-Инди
2
Смит
3
Фокс
25
Пауэлл
12
6
Клукас
19
Воукс
23
Кэмбелл
10
Бедварссон
17
17
10
Бедварссон
2
Мэлони
3
Уоллес
3
Уоллес
2
Мэлони
10
Беннетт
11
Мэхони
11
Мэхони
10
Беннетт
25
Пауэлл
15
Томпсон
15
Томпсон
25
Пауэлл
23
Кэмбелл
26
Флетчер
26
Флетчер
23
Кэмбелл
19
Воукс
18
Браун
18
Браун
19
Воукс
Остались в запасе
Миллуолл
Сток Сити
1
Joe Wright
ЦФ
9
Jiří Skalák
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Joe Wright
ЦФ
9
Jiří Skalák
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
15
Гарри Суттар
ЦЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Миллуолл - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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