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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Сток Сити
Бристоль Сити - Сток Сити: обзор матча 02 апреля 2021
Бристоль Сити
02.04.2021, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 2
Завершен
Сток Сити
25'
Н. Пауэлл
62'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Сток Сити
90'
+1
Замена
️️️️
Д. Браун
Замена
З. Винер
️️️️
К. Палмер
81'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Н. Уэллс
81'
81'
Замена
Д. Тимон
️️️️
Н. Пауэлл
77'
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Флетчер
Замена
Д. Симпсон
️️️️
T. Rowe
67'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Х. Лэнсбери
66'
62'
ГОЛ! 0:2!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. Томпсон
55'
Желтая карточка
Д. Браун
25'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пауэлл
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-3-3
25
Бентли
26
Калас
10
32
Хант
5
Мариаппа
23
Лэнсбери
4
Массенго
45
Палмер
42
Семеньо
21
Уэллс
11
Белл
3-2-3-2
17
Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
23
Батт
17
Честер
2
Смит
15
Суттар
15
Томпсон
25
Пауэлл
12
18
Браун
26
Флетчер
23
Лэнсбери
23
Уоткинс
23
Уоткинс
23
Лэнсбери
10
2
Симпсон
2
Симпсон
10
45
Палмер
26
Винер
26
Винер
45
Палмер
21
Уэллс
18
Дьедиу
18
Дьедиу
21
Уэллс
25
Пауэлл
14
Тимон
14
Тимон
25
Пауэлл
26
Флетчер
19
Воукс
19
Воукс
26
Флетчер
Остались в запасе
Бристоль Сити
Сток Сити
1
Макс О'Лири
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Ryley Towler
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
39
Рабби Матондо
ПВ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Ryley Towler
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
39
Рабби Матондо
ПВ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Бристоль Сити - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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