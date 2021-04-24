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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Сток Сити
Ноттингем Форест - Сток Сити: обзор матча 24 апреля 2021
Ноттингем Форест
24.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
50'
Л. Граббан
27'
Р. Матондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Сток Сити
90'
Замена
С. Воукс
️️️️
Р. Матондо
Желтая карточка
Ю. Рибейру
80'
Замена
А. Майтен
️️️️
Кафу
69'
60'
Замена
Д. Браун
️️️️
С. Флетчер
ГОЛ! 1:1!
Л. Граббан
50'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Л. Фримен
37'
33'
Желтая карточка
Т. Смит
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Матондо
Пас отдал
Д. Тимон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
88
Кафу
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
43
Kieran Coates
ЦФ
51
Edward Jones
ЦФ
48
Dan Malone
ЦФ
44
Christian Norton
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Самба
29
Кристи
26
Маккена
4
Рибейру
6
Уорролл
37
Гарнер
10
Кровинович
88
Кафу
22
Йетс
15
Фримен
11
Граббан
3-2-3-1-1
17
Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
23
Батт
14
Тимон
2
Смит
15
Суттар
12
15
Томпсон
6
Клукас
39
Матондо
26
Флетчер
15
Фримен
93
Кноккарт
93
Кноккарт
15
Фримен
88
Кафу
77
Майтен
77
Майтен
88
Кафу
26
Флетчер
18
Браун
18
Браун
26
Флетчер
39
Матондо
19
Воукс
19
Воукс
39
Матондо
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Сток Сити
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
43
Kieran Coates
ЦФ
51
Edward Jones
ЦФ
48
Dan Malone
ЦФ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
44
Christian Norton
ЦФ
24
Джордан Кузинс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
43
Kieran Coates
ЦФ
51
Edward Jones
ЦФ
48
Dan Malone
ЦФ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
44
Christian Norton
ЦФ
24
Джордан Кузинс
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Ноттингем Форест - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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