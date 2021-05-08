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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Сток Сити
Борнмут - Сток Сити: обзор матча 08 мая 2021
Борнмут
08.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
0 : 2
Завершен
Сток Сити
36'
У. Форрестер
52'
Т. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Сток Сити
90'
+4
Замена
C. Norton
️️️️
Р. Матондо
90'
+4
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Браун
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ф. Биллинг
75'
Замена
Д. Стейси
️️️️
А. Смит
75'
Замена
К. Мефам
️️️️
С. Кук
69'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
61'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Б. Пирсон
55'
52'
ГОЛ! 0:2!
Т. Смит
Пас отдал
С. Клукас
47'
Желтая карточка
Д. Батт
36'
ГОЛ! 0:1!
У. Форрестер
Желтая карточка
С. Кук
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
43
Kieran Coates
ЦФ
51
Edward Jones
ЦФ
48
Dan Malone
ЦФ
44
Christian Norton
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Бегович
15
Смит
6
Келли
27
Кук
4
Пирсон
20
Картер-Викерс
8
Лерма
8
Биллинг
7
Данжума
7
Брукс
19
Соланке
3-2-3-1-1
17
Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
23
Батт
14
Тимон
2
Смит
6
Форрестер
15
Томпсон
12
6
Клукас
39
Матондо
18
Браун
4
Пирсон
17
Рикельме
17
Рикельме
4
Пирсон
15
Смит
3
Стейси
3
Стейси
15
Смит
27
Кук
2
Мефам
2
Мефам
27
Кук
8
Биллинг
7
Лонг
7
Лонг
8
Биллинг
39
Матондо
44
44
39
Матондо
18
Браун
19
Воукс
19
Воукс
18
Браун
Остались в запасе
Борнмут
Сток Сити
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
43
Kieran Coates
ЦФ
51
Edward Jones
ЦФ
48
Dan Malone
ЦФ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
39
Джозеф Барсик
ВР
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
43
Kieran Coates
ЦФ
51
Edward Jones
ЦФ
48
Dan Malone
ЦФ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
39
Джозеф Барсик
ВР
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Борнмут - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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