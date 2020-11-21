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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
Сток Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 21 ноября 2020
Сток Сити
21.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
4 : 3
Завершен
Хаддерсфилд Таун
31'
Т. Кэмбелл
33'
Т. Кэмбелл
45'
Р. Стирмен (АГ)
57'
С. Клукас
24'
К. Эйтинг
40'
И. Мбенза
60'
М. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
88'
Замена
M. Daly
️️️️
Д. Хогг
87'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
И. Мбенза
Замена
L. Gregory
️️️️
Н. Пауэлл
86'
Замена
С. Воукс
️️️️
Т. Кэмбелл
86'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
С. Флетчер
73'
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Д. Браун
66'
Желтая карточка
Т. Смит
62'
60'
ГОЛ! 4:3!
М. Сарр
Пас отдал
И. Мбенза
59'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Корома
59'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Д. Духани
ГОЛ! 4:2!
С. Клукас
Пас отдал
Г. Суттар
57'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Хогг
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Р. Стирмен
45'
Желтая карточка
J. Mikel Obi
44'
40'
ГОЛ! 2:2!
И. Мбенза
Пас отдал
К. Эйтинг
ГОЛ! 2:1!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
С. Флетчер
33'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэмбелл
31'
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Эйтинг
Пас отдал
Г. Тоффоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
4-3-3
39
Барсик
15
Суттар
23
Батт
3
Фокс
2
Смит
12
6
Клукас
25
Пауэлл
26
Флетчер
18
Браун
23
Кэмбелл
4-1-3-2
2
Перейра
23
Сарр
19
Стирмен
21
Духани
15
Тоффоло
6
Эйтинг
6
Хогг
27
О'Брайен
7
Мбенза
22
Кэмпбелл
37
Корома
18
Браун
22
Коллинс
22
Коллинс
18
Браун
26
Флетчер
24
Кузинс
24
Кузинс
26
Флетчер
25
Пауэлл
19
19
25
Пауэлл
23
Кэмбелл
19
Воукс
19
Воукс
23
Кэмбелл
6
Хогг
10
10
6
Хогг
21
Духани
7
Бакуна
7
Бакуна
21
Духани
7
Мбенза
27
Дьякаби
27
Дьякаби
7
Мбенза
37
Корома
25
Уорд
25
Уорд
37
Корома
Остались в запасе
Сток Сити
Хаддерсфилд Таун
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
1
Райан Шофилд
ВР
26
Christopher Schindler
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Остались в запасе
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
1
Райан Шофилд
ВР
26
Christopher Schindler
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Сток Сити - Хаддерсфилд Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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