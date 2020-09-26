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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Сток Сити
Престон - Сток Сити: обзор матча 26 сентября 2020
Престон
26.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
39'
L. Gregory
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Сток Сити
Желтая карточка
Ш. Магуайр
90'
+1
87'
Желтая карточка
Д. Браун
84'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Т. Окли-Бут
Замена
Д. Рафферти
️️️️
Р. Ледсон
81'
75'
Замена
Д. Браун
️️️️
С. Флетчер
Замена
Б. Поттс
️️️️
С. Синклейр
71'
66'
Желтая карточка
Т. Смит
63'
Замена
Д. Тимон
️️️️
Д. МакКлин
Замена
Э. Хьюз
️️️️
Д. Стори
59'
58'
Желтая карточка
Д. МакКлин
39'
ГОЛ! 0:1!
L. Gregory
Пас отдал
J. Mikel Obi
Красная карточка
Т. Баркуйзен
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
4
Бен Пирсон
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
4-3-3
1
Радд
4
Пирсон
6
Дэвис
5
Бауэр
14
Стори
4
Ледсон
8
Брауне
29
Баркуйзен
24
Магуайр
7
Синклейр
9
Стокли
4-4-2
17
Дэвис
2
Смит
17
Честер
3
Фокс
15
Суттар
16
МакКлин
35
Окли-Бут
12
6
Клукас
26
Флетчер
19
14
Стори
16
Хьюз
16
Хьюз
14
Стори
4
Ледсон
2
Рафферти
2
Рафферти
4
Ледсон
7
Синклейр
44
Поттс
44
Поттс
7
Синклейр
16
МакКлин
14
Тимон
14
Тимон
16
МакКлин
35
Окли-Бут
15
Томпсон
15
Томпсон
35
Окли-Бут
26
Флетчер
18
Браун
18
Браун
26
Флетчер
Остались в запасе
Престон
Сток Сити
1
Коннор Рипли
ВР
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Престон - Сток Сити
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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