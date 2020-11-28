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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Сток Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Сток Сити: обзор матча 28 ноября 2020
Шеффилд Уэнсдэй
28.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Сток Сити
86'
Желтая карточка
С. Клукас
Желтая карточка
М. Луонго
86'
Замена
I. Brown
️️️️
Д. Роудс
85'
Замена
М. Одубайо
️️️️
K. Harris
83'
Желтая карточка
Б. Беннэн
79'
79'
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. МакКлин
76'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
J. Mikel Obi
Желтая карточка
K. Harris
68'
67'
Желтая карточка
Н. Коллинс
Замена
Д. Роудс
️️️️
Л. Шоу
46'
Желтая карточка
Л. Шоу
42'
26'
Замена
С. Воукс
️️️️
L. Gregory
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
3
Адам Рич
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-1-4-2
33
Уайлдсмит
12
Лис
31
13
Патерсон
29
Шоу
3
Рич
7
10
Беннэн
2
Палмер
21
Луонго
4
4-4-2
39
Барсик
22
Коллинс
23
Батт
3
Фокс
17
Честер
6
Клукас
12
16
МакКлин
25
Пауэлл
19
23
Кэмбелл
7
28
Одубайо
28
Одубайо
7
29
Шоу
29
Роудс
29
Роудс
29
Шоу
Роудс
24
24
Роудс
12
24
Кузинс
24
Кузинс
12
16
МакКлин
18
Браун
18
Браун
16
МакКлин
19
19
Воукс
19
Воукс
19
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Сток Сити
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
2
Том Смит
ПЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
1
Cameron Dawson
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
2
Том Смит
ПЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Сток Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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