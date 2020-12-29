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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Ноттингем Форест
Сток Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 29 декабря 2020
Сток Сити
29.12.2020, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
18'
Д. Томпсон
65'
Д. Честер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ноттингем Форест
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
Д. Браун
82'
Замена
Т. Инс
️️️️
Н. Пауэлл
82'
Желтая карточка
Д. Браун
81'
76'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
Замена
J. Mikel Obi
️️️️
Д. Томпсон
68'
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Честер
64'
Замена
Д. Лолли
️️️️
S. Ameobi
Замена
С. Клукас
️️️️
Д. Аллен
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Томпсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Юри Рибейру
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
88
Кафу
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Сток Сити
22
Эндрю Лонерган
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
Ноттингем Форест
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4-4-2
39
Барсик
15
Суттар
22
Коллинс
17
Честер
2
Смит
15
Томпсон
7
Аллен
16
МакКлин
25
Пауэлл
18
Браун
19
Воукс
4-1-3-1-1
30
Самба
2
Фигейреду
29
Кристи
6
Уорролл
4
Рибейру
33
Соу
22
Йетс
88
Кафу
19
93
Кноккарт
11
Граббан
25
Пауэлл
10
Инс
10
Инс
25
Пауэлл
18
Браун
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
18
Браун
15
Томпсон
12
12
15
Томпсон
7
Аллен
6
Клукас
6
Клукас
7
Аллен
19
11
Лолли
11
Лолли
19
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
Остались в запасе
Сток Сити
Ноттингем Форест
7
Тибо Верлинден
ЦП
22
Эндрю Лонерган
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
7
Тибо Верлинден
ЦП
22
Эндрю Лонерган
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
Остались в запасе
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Сток Сити - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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