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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 01 мая 2021
Сток Сити
01.05.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
17'
Ч. Остин
70'
О. Какай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
90'
Желтая карточка
М. Бонн
Желтая карточка
Д. Браун
86'
83'
Замена
F. Bettache
️️️️
С. Йохансен
82'
Замена
М. Бонн
️️️️
К. Уиллок
Замена
С. Воукс
️️️️
Т. Смит
76'
75'
Замена
Д. Томас
️️️️
И. Хаир
70'
ГОЛ! 0:2!
О. Какай
Пас отдал
С. Йохансен
64'
Замена
С. Филд
️️️️
Ч. Остин
Замена
Д. Браун
️️️️
С. Флетчер
56'
28'
Желтая карточка
Й. Барбе
17'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Л. Дайкс
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Н. Пауэлл
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
12
John Mikel Obi
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
44
Christian Norton
ЦФ
43
Kieran Coates
ЦФ
51
Edward Jones
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
3-2-3-1-1
17
Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
23
Батт
14
Тимон
15
Суттар
2
Смит
12
6
Клукас
25
Пауэлл
39
Матондо
26
Флетчер
3-2-3-2
88
Дьенг
5
Барбе
3
Уоллас
30
29
Какай
16
Дикки
16
Уиллок
10
Йохансен
10
Хаир
13
Дайкс
32
Остин
25
Пауэлл
15
Томпсон
15
Томпсон
25
Пауэлл
2
Смит
19
Воукс
19
Воукс
2
Смит
26
Флетчер
18
Браун
18
Браун
26
Флетчер
32
Остин
26
Филд
26
Филд
32
Остин
10
Йохансен
26
26
10
Йохансен
10
Хаир
8
Томас
8
Томас
10
Хаир
16
Уиллок
9
Бонн
9
Бонн
16
Уиллок
Остались в запасе
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
44
Christian Norton
ЦФ
43
Kieran Coates
ЦФ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
51
Edward Jones
ЦФ
24
Джордан Кузинс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Джо Уолш
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
44
Christian Norton
ЦФ
43
Kieran Coates
ЦФ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
51
Edward Jones
ЦФ
24
Джордан Кузинс
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Уолш
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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