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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Уотфорд
Сток Сити - Уотфорд: обзор матча 22 января 2021
Сток Сити
22.01.2021, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 2
Завершен
Уотфорд
83'
С. Флетчер
64'
Т. Дини (П)
68'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Уотфорд
90'
+1
Замена
Б. Уилмот
️️️️
Т. Клеверли
90'
+1
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Педро
ГОЛ! 1:2!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. Аллен
83'
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Кларк
82'
Желтая карточка
Н. Коллинс
81'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
77'
74'
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
К. Фемения
74'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
Ф. Сьерральта
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Клукас
71'
68'
ГОЛ! 0:2!
И. Сарр
Пас отдал
Т. Дини
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Дини
61'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
У. Хьюз
34'
Желтая карточка
К. Фемения
18'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Уотфорд
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
35
Adam Parkes
ЦФ
0
K. Crichlow
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-5-1
39
Барсик
15
Суттар
17
Честер
22
Коллинс
30
Норрингтон-Дэвис
12
7
Аллен
16
МакКлин
6
Клукас
25
Пауэлл
47
Кларк
4-1-2-1-2
26
Бахман
17
Фемения
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
25
Масина
15
Чалоба
19
Хьюз
8
Клеверли
7
Сарр
14
Дини
9
Педро
30
Норрингтон-Дэвис
39
Матондо
39
Матондо
30
Норрингтон-Дэвис
6
Клукас
26
Флетчер
26
Флетчер
6
Клукас
47
Кларк
19
Воукс
19
Воукс
47
Кларк
17
Фемения
2
Нгакия
2
Нгакия
17
Фемения
19
Хьюз
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
19
Хьюз
22
Сьерральта
20
Кэткарт
20
Кэткарт
22
Сьерральта
8
Клеверли
16
Уилмот
16
Уилмот
8
Клеверли
9
Педро
45
Грэй
45
Грэй
9
Педро
Остались в запасе
Сток Сити
Уотфорд
2
Том Смит
ПЗ
1
Ангус Ганн
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
35
Adam Parkes
ЦФ
0
K. Crichlow
ЦФ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
1
Ангус Ганн
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Остались в запасе
35
Adam Parkes
ЦФ
0
K. Crichlow
ЦФ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Сток Сити - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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