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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Сток Сити
Барнсли - Сток Сити: обзор матча 24 февраля 2021
Барнсли
24.02.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 0
Завершен
Сток Сити
9'
К. Стайлс
90'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Сток Сити
90'
+1
Желтая карточка
Н. Пауэлл
ГОЛ! 2:0!
Д. Дайк
Пас отдал
К. Чаплин
90'
Замена
М. Соллбауэр
️️️️
Т. Сиббик
86'
Замена
К. Чаплин
️️️️
К. Вудроу
85'
83'
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
Д. Браун
76'
Желтая карточка
J. Mikel Obi
75'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Т. Смит
74'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Д. Тимон
Замена
А. Хальме
️️️️
Р. Палмер
69'
Замена
Д. Дайк
️️️️
К. Моррис
62'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Фризер
62'
49'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Томпсон
49'
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Флетчер
ГОЛ! 1:0!
К. Стайлс
9'
8'
Желтая карточка
Д. Батт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Херби Кейн
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
44
Christian Norton
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-3-1-2
40
Коллинс
6
Сиббик
6
Хелик
5
Андерсен
2
Бриттан
4
Стайлс
17
Палмер
20
Моуатт
28
Фризер
12
Вудроу
9
Моррис
3-2-3-2
1
Ганн
30
Норрингтон-Дэвис
23
Батт
14
Тимон
2
Смит
15
Суттар
15
Томпсон
25
Пауэлл
12
18
Браун
26
Флетчер
9
Моррис
9
Дайк
9
Дайк
9
Моррис
28
Фризер
20
Адебойежо
20
Адебойежо
28
Фризер
17
Палмер
6
Хальме
6
Хальме
17
Палмер
6
Сиббик
21
Соллбауэр
21
Соллбауэр
6
Сиббик
12
Вудроу
8
Чаплин
8
Чаплин
12
Вудроу
14
Тимон
47
Кларк
47
Кларк
14
Тимон
15
Томпсон
7
Аллен
7
Аллен
15
Томпсон
2
Смит
24
Кузинс
24
Кузинс
2
Смит
18
Браун
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
18
Браун
26
Флетчер
19
Воукс
19
Воукс
26
Флетчер
Остались в запасе
Барнсли
Сток Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
1
Джек Уолтон
ВР
20
Херби Кейн
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
44
Christian Norton
ЦФ
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
1
Джек Уолтон
ВР
20
Херби Кейн
ЦП
Остались в запасе
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
44
Christian Norton
ЦФ
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Барнсли - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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