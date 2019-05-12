Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мухамед Диаме - статистика

Завершил карьеру
14 июня 1987 (39)
#17 | Полузащитник
185 см
Сенегал | Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ньюкасл
25
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0 : 4
12.05.2019
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл
2 : 3
04.05.2019
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон
1 : 1
27.04.2019
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ньюкасл
3 : 1
20.04.2019
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Лестер
0 : 1
12.04.2019
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
2 : 0
01.04.2019
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Борнмут
2 : 2
16.03.2019
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл
3 : 2
09.03.2019
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
2 : 0
02.03.2019
Ньюкасл
46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл
2 : 0
26.02.2019
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
11.02.2019
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл
0 : 2
02.01.2019
Манчестер Юнайтед
1' - 53'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Уотфорд
1 : 1
29.12.2018
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
4 : 0
26.12.2018
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл
0 : 0
22.12.2018
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
15.12.2018
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл
1 : 2
09.12.2018
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Эвертон
1 : 1
05.12.2018
Ньюкасл
1' - 90'
62'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл
0 : 3
01.12.2018
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бернли
1 : 2
26.11.2018
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ньюкасл
2 : 1
10.11.2018
Борнмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
1 : 0
03.11.2018
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Саутгемптон
0 : 0
27.10.2018
Ньюкасл
1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
20.10.2018
Брайтон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
06.10.2018
Ньюкасл
1' - 90'
69'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 2
29.09.2018
Лестер
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
22.09.2018
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
1 : 2
15.09.2018
Арсенал
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Сити
2 : 1
01.09.2018
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
1 : 2
26.08.2018
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Кардифф
0 : 0
18.08.2018
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл
1 : 2
11.08.2018
Тоттенхэм
1' - 90'
90'
Главные новости
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+