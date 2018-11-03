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Ньюкасл - Уотфорд
Ньюкасл - Уотфорд: обзор матча 03 ноября 2018
Ньюкасл
03.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
65'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Уотфорд
90'
+4
Желтая карточка
А. Грэй
90'
+2
Желтая карточка
Х. Холебас
Желтая карточка
Ф. Шер
90'
+2
85'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
И. Саксесс
84'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
77'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
У. Хьюз
66'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Деулофеу
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
Пас отдал
К. Сун-Юн
65'
64'
Желтая карточка
У. Хьюз
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Д. Шелви
51'
Замена
Ф. Шер
️️️️
Д. Ласселлс
46'
Замена
А. Перес
️️️️
Й. Муто
45'
+2
38'
Желтая карточка
Э. Капу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
45
Андре Грэй
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
6
Фернандес
24
Ласселлс
2
Йедлин
14
Дамметт
30
Ритчи
17
Диаме
26
Шелви
29
Кенеди
23
Рондон
11
Муто
4-1-2-1-2
12
Фостер
17
Фемения
5
Мариаппа
20
Кэткарт
25
Холебас
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
37
Перейра
10
Деулофеу
90
Саксесс
24
Ласселлс
5
Шер
5
Шер
24
Ласселлс
26
Шелви
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
11
Муто
22
Перес
22
Перес
11
Муто
90
Саксесс
15
Чалоба
15
Чалоба
90
Саксесс
10
Деулофеу
45
Грэй
45
Грэй
10
Деулофеу
19
Хьюз
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
19
Хьюз
Остались в запасе
Ньюкасл
Уотфорд
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Ньюкасл - Уотфорд
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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