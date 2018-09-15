Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Арсенал
Ньюкасл - Арсенал: обзор матча 15 сентября 2018
Ньюкасл
15.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
90+1'
К. Кларк
49'
Г. Джака
58'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Арсенал
ГОЛ! 1:2!
К. Кларк
Пас отдал
Ф. Фернандес
90'
+1
80'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Й. Муто
️️️️
М. Ритчи
79'
69'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Д. Мерфи
69'
58'
ГОЛ! 0:2!
М. Озил
49'
ГОЛ! 0:1!
Г. Джака
46'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
М. Гендузи
Замена
К. Кларк
️️️️
Д. Ласселлс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-2-2-3
39
Дубравка
24
Ласселлс
6
Фернандес
2
Йедлин
14
Дамметт
30
Ритчи
14
Хэйден
17
Диаме
22
Перес
23
Мерфи
13
Хоселу
4-1-2-1-2
1
Чех
2
Бельерин
19
Папастатопулос
13
Мустафи
18
Монреаль
34
Джака
6
Гендузи
21
Рэмзи
10
Озил
7
Обамеянг
91
Ляказетт
23
Мерфи
29
Кенеди
29
Кенеди
23
Мерфи
24
Ласселлс
26
Кларк
26
Кларк
24
Ласселлс
30
Ритчи
11
Муто
11
Муто
30
Ритчи
7
Обамеянг
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Обамеянг
6
Гендузи
34
Торрейра
34
Торрейра
6
Гендузи
21
Рэмзи
18
Уэлбек
18
Уэлбек
21
Рэмзи
Остались в запасе
Ньюкасл
Арсенал
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ньюкасл - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Арсенал
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+