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Борнмут - Ньюкасл
Борнмут - Ньюкасл: обзор матча 16 марта 2019
Борнмут
16.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл
48'
Д. Кинг (П)
81'
Д. Кинг
45+5'
Х. Саломон Рондон
90+4'
М. Ритчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Ньюкасл
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
М. Ритчи
Пас отдал
Д. Йедлин
Желтая карточка
Ч. Дэниелс
83'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кинг
Пас отдал
Д. Соланке
81'
75'
Желтая карточка
А. Хэйден
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кинг
48'
45'
+5
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
Д. Айб
45'
+4
Желтая карточка
Ж. Лерма
19'
9'
Желтая карточка
А. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
4-1-2-3
1
Боруц
2
Мефам
15
Аке
21
Дэниелс
17
Клайн
8
Лерма
10
Фрейзер
7
Брукс
7
Кинг
33
Айб
9
Уилсон
3-2-2-1-2
39
Дубравка
6
Фернандес
2
Йедлин
24
Лежен
14
Дамметт
30
Ритчи
17
Диаме
14
Хэйден
10
Альмирон
23
Рондон
22
Перес
Остались в запасе
Борнмут
Ньюкасл
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Борнмут - Ньюкасл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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