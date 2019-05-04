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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ливерпуль
Ньюкасл - Ливерпуль: обзор матча 04 мая 2019
Ньюкасл
04.05.2019, суббота, 21:45
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 3
Завершен
Ливерпуль
20'
К. Атсу
54'
Х. Саломон Рондон
13'
В. ван Дейк
28'
М. Салах
86'
Д. Ориги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Ливерпуль
90'
+2
Желтая карточка
Д. Милнер
86'
ГОЛ! 2:3!
Д. Ориги
Пас отдал
Д. Шакири
ГОЛ! 2:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Х. Манкильо
54'
Желтая карточка
Ф. Шер
45'
+2
28'
ГОЛ! 1:2!
М. Салах
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
ГОЛ! 1:1!
К. Атсу
20'
13'
ГОЛ! 0:1!
В. ван Дейк
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
30
Ритчи
5
Шер
24
Ласселлс
14
Дамметт
22
Манкильо
40
Ки Сун-Юн
14
Хэйден
30
Атсу
22
Перес
23
Рондон
4-1-2-2-1
1
Алиссон
2
Александер-Арнольд
6
Ловрен
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
15
Старридж
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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