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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ньюкасл
Брайтон - Ньюкасл: обзор матча 27 апреля 2019
Брайтон
27.04.2019, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
75'
П. Гросс
18'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ньюкасл
84'
Желтая карточка
Й. Муто
81'
Замена
Й. Муто
️️️️
К. Атсу
Желтая карточка
И. Биссума
78'
ГОЛ! 1:1!
П. Гросс
Пас отдал
Г. Мюррэй
75'
73'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Д. Шелви
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Х. Искьердо
66'
Замена
И. Биссума
️️️️
Б. Каял
49'
Замена
С. Мач
️️️️
Ф. Андоне
46'
45'
Желтая карточка
М. Ритчи
33'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
А. Перес
25'
Желтая карточка
П. Дамметт
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Перес
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
Ф. Андоне
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
13
Бернардо
25
Даффи
5
Данк
2
Бруно
13
Гросс
16
Стивенс
7
Каял
21
Искьердо
39
Мюррэй
7
Андоне
3-2-2-1-2
39
Дубравка
14
Дамметт
5
Шер
6
Фернандес
22
Манкильо
30
Ритчи
14
Хэйден
26
Шелви
30
Атсу
23
Рондон
22
Перес
7
Андоне
7
Мач
7
Мач
7
Андоне
21
Искьердо
93
Кноккарт
93
Кноккарт
21
Искьердо
7
Каял
28
Биссума
28
Биссума
7
Каял
22
Перес
29
Кенеди
29
Кенеди
22
Перес
26
Шелви
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
30
Атсу
11
Муто
11
Муто
30
Атсу
Остались в запасе
Брайтон
Ньюкасл
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Карл Дарлоу
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Брайтон - Ньюкасл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
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