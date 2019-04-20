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Ньюкасл - Саутгемптон
Ньюкасл - Саутгемптон: обзор матча 20 апреля 2019
Ньюкасл
20.04.2019, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
27'
А. Перес
31'
А. Перес
86'
А. Перес
59'
М. Лемина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Саутгемптон
ГОЛ! 3:1!
А. Перес
Пас отдал
М. Ритчи
86'
62'
Желтая карточка
О. Ромеу
59'
ГОЛ! 2:1!
М. Лемина
Пас отдал
С. Армстронг
ГОЛ! 2:0!
А. Перес
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
Пас отдал
А. Хэйден
27'
23'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
99
Марио Лемина
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
30
Ритчи
24
Ласселлс
5
Шер
14
Дамметт
22
Манкильо
14
Хэйден
40
Ки Сун-Юн
10
Альмирон
23
Рондон
22
Перес
4-4-1-1
1
Ганн
5
Беднарек
4
Йошида
5
Стивенс
5
Бертранд
21
Ромеу
23
Хейбьерг
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
11
Симс
28
Ингс
Остались в запасе
Ньюкасл
Саутгемптон
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
17
Фрэйзер Форстер
ВР
99
Марио Лемина
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
99
Марио Лемина
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Ньюкасл - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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