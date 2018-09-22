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Кристал Пэлас - Ньюкасл
Кристал Пэлас - Ньюкасл: обзор матча 22 сентября 2018
Кристал Пэлас
22.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Ньюкасл
Желтая карточка
Д. Томкинс
51'
36'
Желтая карточка
Д. Йедлин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Хеннесси
15
ван Анхолт
5
Томкинс
12
Сахо
29
Ван-Биссака
8
Куяте
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
10
Айю
3-2-2-1-2
39
Дубравка
6
Фернандес
2
Йедлин
24
Ласселлс
14
Дамметт
30
Ритчи
26
Шелви
17
Диаме
29
Кенеди
22
Перес
23
Рондон
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Ньюкасл
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Кристал Пэлас - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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