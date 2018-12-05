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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ньюкасл
Эвертон - Ньюкасл: обзор матча 05 декабря 2018
Эвертон
05.12.2018, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
38'
Ришарлисон
19'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ньюкасл
90'
+2
Желтая карточка
К. Атсу
88'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
80'
Желтая карточка
Ф. Шер
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
А. Лукман
78'
74'
Замена
Хоселу
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Г. Сигурдссон
70'
Замена
Бернард
️️️️
Д. Тосун
69'
66'
Желтая карточка
Д. Йедлин
64'
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Мерфи
62'
Желтая карточка
М. Диаме
ГОЛ! 1:1!
Ришарлисон
38'
19'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Пикфорд
12
Динь
4
Зума
22
Мина
23
Коулмен
5
Гуйе
20
Гомеш
10
Сигурдссон
23
Тосун
47
Ришарлисон
11
Лукман
3-2-2-1-2
39
Дубравка
6
Фернандес
5
Шер
2
Йедлин
22
Манкильо
24
Ласселлс
40
Ки Сун-Юн
17
Диаме
30
Атсу
23
Мерфи
23
Рондон
11
Лукман
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
11
Лукман
23
Тосун
11
Бернард
11
Бернард
23
Тосун
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
23
Рондон
13
Хоселу
13
Хоселу
23
Рондон
23
Мерфи
22
Перес
22
Перес
23
Мерфи
Остались в запасе
Эвертон
Ньюкасл
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
28
Фредди Вудман
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Эвертон - Ньюкасл
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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