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Ньюкасл - Борнмут
Ньюкасл - Борнмут: обзор матча 10 ноября 2018
Ньюкасл
10.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
7'
Х. Саломон Рондон
40'
Х. Саломон Рондон
45+6'
Ж. Лерма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Борнмут
90'
+3
Желтая карточка
Л. Кук
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
90'
+3
45'
+6
ГОЛ! 2:1!
Ж. Лерма
Пас отдал
Р. Фрейзер
Желтая карточка
Ф. Шер
45'
+5
ГОЛ! 2:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Р. Кенеди
40'
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
2
Йедлин
5
Шер
6
Фернандес
14
Дамметт
30
Ритчи
17
Диаме
40
Ки Сун-Юн
29
Кенеди
23
Рондон
22
Перес
4-2-2-2
31
Бегович
27
Кук
15
Аке
15
Смит
2
Фрэнсис
10
Кук
8
Лерма
7
Брукс
10
Фрейзер
33
Айб
9
Уилсон
Остались в запасе
Ньюкасл
Борнмут
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ньюкасл - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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