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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Лестер
Ньюкасл - Лестер: обзор матча 29 сентября 2018
Ньюкасл
29.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Лестер
30'
Д. Варди (П)
73'
Г. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Лестер
73'
ГОЛ! 0:2!
Г. Магуайр
Пас отдал
Д. Мэддисон
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Варди
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-2-2-2
39
Дубравка
30
Ритчи
24
Ласселлс
26
Кларк
2
Йедлин
26
Шелви
17
Диаме
30
Атсу
29
Кенеди
22
Перес
13
Хоселу
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
5
Морган
5
Магуайр
21
Перейра
33
Чилвел
6
Менди
4
Ндиди
10
Мэддисон
17
Ихеначо
9
Варди
Остались в запасе
Ньюкасл
Лестер
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Ньюкасл - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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