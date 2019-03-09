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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон: обзор матча 09 марта 2019
Ньюкасл
09.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Эвертон
65'
Х. Саломон Рондон
81'
А. Перес
84'
А. Перес
18'
Д. Калверт-Льюин
32'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Эвертон
Желтая карточка
Д. Шелви
89'
ГОЛ! 3:2!
А. Перес
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
84'
ГОЛ! 2:2!
А. Перес
81'
Желтая карточка
Ф. Шер
70'
ГОЛ! 1:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
А. Перес
65'
53'
Желтая карточка
Д. Кенни
Желтая карточка
Д. Ласселлс
42'
32'
ГОЛ! 0:2!
Ришарлисон
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Л. Динь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
24
Лежен
2
Йедлин
5
Шер
30
Ритчи
24
Ласселлс
14
Хэйден
40
Ки Сун-Юн
10
Альмирон
23
Рондон
22
Перес
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
3
Кенни
5
Кин
4
Зума
12
Динь
5
Гуйе
20
Гомеш
10
Сигурдссон
11
Бернард
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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