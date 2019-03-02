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Вест Хэм - Ньюкасл
Вест Хэм - Ньюкасл: обзор матча 02 марта 2019
Вест Хэм
02.03.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
7'
Д. Райс
42'
М. Нобл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ньюкасл
Желтая карточка
И. Диоп
88'
85'
Желтая карточка
М. Дубравка
79'
Замена
К. Атсу
️️️️
А. Хэйден
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Нобл
79'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Чичарито
70'
67'
Желтая карточка
А. Хэйден
Желтая карточка
А. Масуаку
67'
65'
Замена
П. Дамметт
️️️️
Ф. Шер
46'
Замена
М. Диаме
️️️️
Ш. Лонгстафф
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Нобл
42'
40'
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
37'
Желтая карточка
Ф. Шер
Замена
А. Масуаку
️️️️
А. Крессуэлл
34'
Желтая карточка
М. Нобл
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Райс
Пас отдал
Р. Снодграсс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
14
Самир Насри
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
2
Фредерикс
41
Райс
16
Нобл
23
Снодграсс
7
Андерсон
22
Ланзини
14
Чичарито
3-2-2-1-2
39
Дубравка
24
Ласселлс
24
Лежен
5
Шер
22
Манкильо
30
Ритчи
14
Хэйден
8
Лонгстафф
10
Альмирон
23
Рондон
22
Перес
3
Крессуэлл
26
Масуаку
26
Масуаку
3
Крессуэлл
16
Нобл
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
16
Нобл
14
Чичарито
7
Арнаутович
7
Арнаутович
14
Чичарито
5
Шер
14
Дамметт
14
Дамметт
5
Шер
8
Лонгстафф
17
Диаме
17
Диаме
8
Лонгстафф
14
Хэйден
30
Атсу
30
Атсу
14
Хэйден
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
13
Адриан
ВР
14
Самир Насри
ЛП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
14
Самир Насри
ЛП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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