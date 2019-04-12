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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ньюкасл
Лестер - Ньюкасл: обзор матча 12 апреля 2019
Лестер
12.04.2019, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
32'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Ньюкасл
77'
Желтая карточка
Х. Манкильо
74'
Желтая карточка
Ф. Шер
Желтая карточка
К. Шмейхель
68'
63'
Желтая карточка
К. Сун-Юн
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
41'
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Перес
Пас отдал
М. Ритчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Морган
5
Магуайр
21
Перейра
11
Барнс
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Грей
10
Мэддисон
9
Варди
3-2-2-1-2
39
Дубравка
14
Дамметт
5
Шер
24
Ласселлс
22
Манкильо
30
Ритчи
14
Хэйден
40
Ки Сун-Юн
10
Альмирон
23
Рондон
22
Перес
Остались в запасе
Лестер
Ньюкасл
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Лестер - Ньюкасл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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