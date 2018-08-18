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Кардифф - Ньюкасл
Кардифф - Ньюкасл: обзор матча 18 августа 2018
Кардифф
18.08.2018, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Ньюкасл
90'
+6
Пенальти не реализован!
Р. Кенеди
Замена
К. Патерсон
️️️️
Д. Хойлетт
83'
Желтая карточка
Г. Артер
80'
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
Д. Мерфи
78'
Замена
Б. Рид
️️️️
В. Камараса
76'
70'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Ритчи
66'
Красная карточка
А. Хэйден
65'
Замена
Й. Муто
️️️️
А. Перес
Желтая карточка
В. Камараса
62'
46'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Х. Манкильо
30'
Желтая карточка
Х. Манкильо
3'
Желтая карточка
М. Ритчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Бобби Рид
АП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
4-4-2
13
Этеридж
5
Экюэль-Манга
14
Бамба
12
Беннетт
23
Моррисон
31
Артер
6
Камараса
30
Хойлетт
32
Роллс
23
Мерфи
7
Зохоре
3-2-2-1-2
39
Дубравка
14
Дамметт
24
Ласселлс
26
Кларк
22
Манкильо
30
Ритчи
17
Диаме
26
Шелви
29
Кенеди
13
Хоселу
22
Перес
30
Хойлетт
13
Патерсон
13
Патерсон
30
Хойлетт
23
Мерфи
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
23
Мерфи
6
Камараса
14
Рид
14
Рид
6
Камараса
22
Манкильо
14
Хэйден
14
Хэйден
22
Манкильо
22
Перес
11
Муто
11
Муто
22
Перес
Остались в запасе
Кардифф
Ньюкасл
12
Алекс Смитис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Кардифф - Ньюкасл
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
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