Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль - Ньюкасл: обзор матча 26 декабря 2018
Ливерпуль
26.12.2018, среда, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Ньюкасл
11'
Д. Ловрен
47'
М. Салах (П)
79'
Д. Шакири
85'
Фабиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Ньюкасл
ГОЛ! 4:0!
Фабиньо
Пас отдал
М. Салах
85'
ГОЛ! 3:0!
Д. Шакири
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
79'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Салах
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ловрен
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Шакири
10
Салах
9
Фирмино
3-2-2-1-2
39
Дубравка
2
Йедлин
24
Ласселлс
6
Фернандес
14
Дамметт
30
Ритчи
14
Хэйден
17
Диаме
29
Кенеди
11
Муто
13
Хоселу
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
22
Симон Миньоле
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
28
Фредди Вудман
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ливерпуль
Ньюкасл
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
09:46
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
09:00
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
19 ноября
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+