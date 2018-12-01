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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Хэм
Ньюкасл - Вест Хэм: обзор матча 01 декабря 2018
Ньюкасл
01.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Вест Хэм
11'
Чичарито
63'
Чичарито
90+3'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Хэм
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Ф. Андерсон
Пас отдал
Д. Уилшир
Желтая карточка
Д. Йедлин
89'
Желтая карточка
Ф. Шер
79'
63'
ГОЛ! 0:2!
Чичарито
Пас отдал
М. Арнаутович
43'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
М. Ритчи
41'
32'
Желтая карточка
М. Нобл
21'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
11'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
Р. Снодграсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Лукас
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
2
Йедлин
6
Фернандес
5
Шер
30
Ритчи
22
Манкильо
17
Диаме
40
Ки Сун-Юн
29
Кенеди
22
Перес
23
Рондон
4-1-2-1-2
22
Фабиански
5
Сабалета
2
Бальбуэна
6
Диоп
3
Крессуэлл
41
Райс
23
Снодграсс
16
Нобл
7
Андерсон
14
Чичарито
7
Арнаутович
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
28
Фредди Вудман
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Лукас
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Лукас
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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