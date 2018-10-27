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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Ньюкасл
Саутгемптон - Ньюкасл: обзор матча 27 октября 2018
Саутгемптон
27.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ньюкасл
90'
+2
Желтая карточка
К. Атсу
80'
Замена
К. Атсу
️️️️
Й. Муто
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Эльюнусси
78'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
О. Ромеу
78'
76'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
М. Диаме
69'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Перес
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Ч. Остин
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-1-2-1-2
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
29
Худт
21
Соареш
99
Лемина
21
Ромеу
27
Редмонд
10
Эльюнусси
32
Остин
28
Ингс
3-2-2-1-2
39
Дубравка
24
Ласселлс
2
Йедлин
6
Фернандес
14
Дамметт
30
Ритчи
26
Шелви
17
Диаме
29
Кенеди
11
Муто
22
Перес
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Эльюнусси
7
Лонг
7
Лонг
10
Эльюнусси
32
Остин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
32
Остин
17
Диаме
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
17
Диаме
11
Муто
30
Атсу
30
Атсу
11
Муто
22
Перес
23
Рондон
23
Рондон
22
Перес
Остались в запасе
Саутгемптон
Ньюкасл
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Саутгемптон - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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