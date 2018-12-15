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Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл: обзор матча 15 декабря 2018
Хаддерсфилд Таун
15.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
55'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл
89'
Замена
П. Дамметт
️️️️
Р. Кенеди
81'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
И. Мбенза
️️️️
Д. Хогг
77'
Желтая карточка
Д. Хогг
72'
72'
Замена
А. Хэйден
️️️️
К. Сун-Юн
Замена
Р. Собхи
️️️️
Т. Конголо
60'
Замена
Э. Дурм
️️️️
К. Лев
59'
55'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Х. Манкильо
34'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
23
Колин Куанер
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
3-2-4-1
1
Лоссль
94
Хадергьонай
5
Конголо
25
Занка
15
Лев
26
Шиндлер
7
Бакуна
8
Биллинг
10
Притчард
6
Хогг
29
Депуатр
4-2-2-2
39
Дубравка
22
Манкильо
26
Кларк
24
Ласселлс
5
Шер
40
Ки Сун-Юн
17
Диаме
29
Кенеди
30
Атсу
22
Перес
23
Рондон
15
Лев
37
Дурм
37
Дурм
15
Лев
6
Хогг
7
Мбенза
7
Мбенза
6
Хогг
5
Конголо
10
Собхи
10
Собхи
5
Конголо
23
Рондон
30
Ритчи
30
Ритчи
23
Рондон
29
Кенеди
14
Дамметт
14
Дамметт
29
Кенеди
40
Ки Сун-Юн
14
Хэйден
14
Хэйден
40
Ки Сун-Юн
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ньюкасл
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
28
Фредди Вудман
ВР
23
Джош Мерфи
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
23
Колин Куанер
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
23
Джош Мерфи
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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