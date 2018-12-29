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Уотфорд - Ньюкасл
Уотфорд - Ньюкасл: обзор матча 29 декабря 2018
Уотфорд
29.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
82'
А. Дукуре
29'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Ньюкасл
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Шер
ГОЛ! 1:1!
А. Дукуре
Пас отдал
Ж. Деулофеу
82'
79'
Замена
Д. Шелви
️️️️
А. Хэйден
Замена
Х. Холебас
️️️️
А. Масина
78'
66'
Желтая карточка
Д. Йедлин
Замена
Т. Дини
️️️️
У. Хьюз
54'
Замена
А. Дукуре
️️️️
Д. Кина
54'
46'
Замена
Ф. Шер
️️️️
Ф. Фернандес
Желтая карточка
А. Масина
44'
29'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
М. Ритчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Масина
20
Кэткарт
22
Янмат
5
Мариаппа
6
Капу
8
Кина
19
Хьюз
37
Перейра
10
Деулофеу
90
Саксесс
3-2-2-1-2
39
Дубравка
24
Ласселлс
2
Йедлин
6
Фернандес
14
Дамметт
30
Ритчи
17
Диаме
14
Хэйден
30
Атсу
22
Перес
23
Рондон
25
Масина
25
Холебас
25
Холебас
25
Масина
8
Кина
6
Дукуре
6
Дукуре
8
Кина
19
Хьюз
14
Дини
14
Дини
19
Хьюз
6
Фернандес
5
Шер
5
Шер
6
Фернандес
14
Хэйден
26
Шелви
26
Шелви
14
Хэйден
Остались в запасе
Уотфорд
Ньюкасл
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
28
Фредди Вудман
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Уотфорд - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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