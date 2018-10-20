Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Брайтон
Ньюкасл - Брайтон: обзор матча 20 октября 2018
Ньюкасл
20.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Брайтон
29'
Б. Каял
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Брайтон
74'
Желтая карточка
А. Джаханбакш
43'
Желтая карточка
Б. Каял
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Каял
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
2
Йедлин
24
Ласселлс
6
Фернандес
14
Дамметт
30
Ритчи
17
Диаме
26
Шелви
29
Кенеди
11
Муто
22
Перес
4-2-3-1
13
Райан
2
Бруно
5
Данк
13
Бонг
25
Даффи
16
Стивенс
7
Каял
11
Джаханбакш
7
Мач
21
Искьердо
39
Мюррэй
Остались в запасе
Ньюкасл
Брайтон
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Бернардо
ЦЗ
93
Антони Кноккарт
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
93
Антони Кноккарт
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Ньюкасл - Брайтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Брайтон
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:22
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+