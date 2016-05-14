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Массимо Саппино
Статистика
Массимо Саппино - статистика
Завершил карьеру
12 июня 1981 (45)
#1 | Вратарь
190 см
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрозиноне
4
-13
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
4 : 0
14.05.2016
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фрозиноне
0 : 1
08.05.2016
Сассуоло
30' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
3 : 3
01.05.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фрозиноне
0 : 2
24.04.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
5 : 1
20.04.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
1 : 2
17.04.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фрозиноне
0 : 1
09.04.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Дженоа
4 : 0
03.04.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
0 : 0
20.03.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Карпи
2 : 1
13.03.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фрозиноне
2 : 0
06.03.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
2 : 0
28.02.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фрозиноне
0 : 0
21.02.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Фрозиноне
0 : 2
07.02.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фрозиноне
1 : 0
03.02.2016
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3 : 1
30.01.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
0 : 0
23.01.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
4 : 2
16.01.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фрозиноне
1 : 5
10.01.2016
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
2 : 2
06.01.2016
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фрозиноне
2 : 4
20.12.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
4 : 1
12.12.2015
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фрозиноне
0 : 2
06.12.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
3 : 2
29.11.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
22.11.2015
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фрозиноне
2 : 2
08.11.2015
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
4 : 1
01.11.2015
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 1
28.10.2015
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
1 : 0
25.10.2015
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фрозиноне
2 : 0
18.10.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
2 : 0
04.10.2015
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фрозиноне
2 : 0
28.09.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1 : 1
23.09.2015
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 0
20.09.2015
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
0 : 2
12.09.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
2 : 0
30.08.2015
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фрозиноне
1 : 2
23.08.2015
Торино
Был в запасе
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