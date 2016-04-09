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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Интер
Фрозиноне - Интер: обзор матча 09 апреля 2016
Фрозиноне
09.04.2016, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 1
Завершен
Интер
74'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Интер
90'
Замена
Р. Паласио
️️️️
С. Йоветич
86'
Замена
Д. Сантон
️️️️
А. Теллес
86'
Замена
Г. Медель
️️️️
Ф. Мело
Замена
С. Лонго
️️️️
Р. Гучер
80'
Вторая желтая
Л. Бланчард
80'
Замена
М. Карлини
️️️️
О. Крагль
75'
74'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
Замена
Р. Чибса
️️️️
М. Гори
71'
71'
Желтая карточка
Ф. Мело
Желтая карточка
Л. Бланчард
63'
Желтая карточка
Д. Павлович
58'
Желтая карточка
А. Айети
50'
Желтая карточка
О. Крагль
34'
Желтая карточка
А. Фрара
29'
Желтая карточка
Р. Гучер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-4-2
1
Леали
6
Бланчард
20
Рози
15
Айети
20
Павлович
7
Фрара
69
Крагль
27
Гучер
5
Гори
7
Паганини
9
Чиофани
4-2-1-3
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
15
Жуан
24
Мурильо
13
Теллес
30
Мело
77
Брозович
14
Перишич
14
Биабиани
9
Икарди
9
Йоветич
69
Крагль
29
Карлини
29
Карлини
69
Крагль
5
Гори
13
Чибса
13
Чибса
5
Гори
27
Гучер
9
Лонго
9
Лонго
27
Гучер
13
Теллес
18
Сантон
18
Сантон
13
Теллес
30
Мело
17
Медель
17
Медель
30
Мело
9
Йоветич
8
Паласио
8
Паласио
9
Йоветич
Остались в запасе
Фрозиноне
Интер
31
Маттео Киофани
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
31
Маттео Киофани
ЦЗ
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
18
Брайт Ямфи
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Фрозиноне - Интер
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Матуза
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