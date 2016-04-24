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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Палермо
Фрозиноне - Палермо: обзор матча 24 апреля 2016
Фрозиноне
24.04.2016, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 2
Завершен
Палермо
56'
А. Джилардино
90'
А. Трайковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Палермо
90'
Замена
И. Чочев
️️️️
А. Джилардино
Желтая карточка
Д. Соддимо
90'
90'
Желтая карточка
Э. Мареска
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Трайковски
Пас отдал
Т. Сионек
Замена
С. Лонго
️️️️
А. Руссо
84'
Желтая карточка
Л. Бланчард
79'
78'
Желтая карточка
Т. Сионек
77'
Замена
М. Яяло
️️️️
Ф. Васкес
Замена
А. Тонев
️️️️
Р. Гучер
74'
Замена
Ф. Дионизи
️️️️
Д. Павлович
69'
62'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Р. Квайсон
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Джилардино
Пас отдал
А. Рисполи
Желтая карточка
А. Рози
45'
24'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
4
Адриано Руссо
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
69
Оливер Крагль
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Фрозиноне
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Палермо
46
Фабрицио Аластра
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
4-4-2
1
Леали
4
Руссо
20
Рози
20
Павлович
6
Бланчард
10
Соддимо
27
Гучер
5
Гори
69
Крагль
7
Паганини
9
Чиофани
3-4-1-2
70
Соррентино
4
Анджелкович
15
Сионек
21
Гонсалес
89
Морганелла
7
Хильемарк
16
Мареска
3
Рисполи
20
Васкес
19
Джилардино
19
Квайсон
27
Гучер
24
Тонев
24
Тонев
27
Гучер
4
Руссо
9
Лонго
9
Лонго
4
Руссо
20
Павлович
18
Дионизи
18
Дионизи
20
Павлович
20
Васкес
18
Яяло
18
Яяло
20
Васкес
19
Джилардино
18
Чочев
18
Чочев
19
Джилардино
19
Квайсон
7
Трайковски
7
Трайковски
19
Квайсон
Остались в запасе
Фрозиноне
Палермо
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Роберто Стеллоне
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
31
Маттео Киофани
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Остались в запасе
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
46
Фабрицио Аластра
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Фрозиноне - Палермо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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